GALLIANI, Confermo che Pablo Marì ha delle richieste

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intercettato dai cronisti presenti all'ingresso degli uffici della Lega Serie A per l'assemblea odierna, Adriano Galliani - amministratore delegato del Monza - ha commentato così la voce di mercato uscita sui media nelle ultime ore, secondo cui il club brianzolo avrebbe ricevuto dalla Fiorentina e dal Napoli offerte per il centrale Pablo Marì: "È un giocatore forte ed è richiesto ma non abbiamo concluso niente. Ma ci sono anche altri calciatori che piacciono a vari club" ha detto il dirigente. L'intervista completa su TMW.