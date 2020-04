FV PER OSMA ONLUS, Dedica ai nostri eroi

Qualcuno si chiederà come sia venuto in mente a una redazione di un sito che si occupa prettamente di calcio e in particolare della Fiorentina, di organizzare ore e ore di diretta sui social. Per noi in realtà è stato molto semplice, perché l'idea non è partita dal come, ma dal perché. Tutti noi volevamo fare qualcosa di utile per aiutare in un momento di emergenza e volevamo spendere il nostro nome, che ha un valore nell'informazione della nostra città, mettendolo a disposizione di coloro che in prima linea combattono la battaglia più dura.

Dopo aver parlato con il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ci siamo rivolti all'Ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri perché oltre a essere un fiore all'occhiello della sanità della Toscana, è composto da persone che con umanità e grande empatia svolgono ogni giorno un lavoro fondamentale per aiutare la collettività. Ancora di più da quando il mondo è alle prese con questo dannato virus. Gli sforzi sono raddoppiati, con l'ospedale che si è dovuto sdoppiare per far fronte all'emergenza Covid-19 e alle emergenze normali, quelle di cui avrebbe comunque dovuto occuparsi.

Non è retorica quando si parla di eroi col camice. Quando si parla in questi termini dei dottori, degli infermieri e degli operatori che permettono a un ospedale di andare avanti giorno dopo giorno, anche nel momento di massima difficoltà. Abbiamo voluto dedicare il nostro tempo a loro, cercando con cuore e cervello una soluzione pratica per raccogliere fondi da donare per migliorare le condizioni di lavoro di queste persone meravigliose. Un esempio di professionalità e di attaccamento alla maglia, come diremmo in gergo, che servirà da lezione anche quando l'emergenza sarà rientrata.

Qui di seguito potrete vederli all'opera, bardati come supereroi appunto, con mascherine, guanti e camici, nei rari momenti di calma. Quei pochi secondi di sorrisi condivisi prima di rimettersi al lavoro.

Cliccando qui, invece, potrete accedere alla pagina della raccolta fondi, che abbiamo deciso di tenere aperta fino a che non raggiungeremo la cifra simbolica di 5mila euro.

Grazie per le vostre donazioni.

La redazione di Firenzeviola.it