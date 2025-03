Frey sul paragone Gud-Mutu: "Ancora non ci sta. Palladino tanta passione e ottime idee"

Dopo aver parlato di portieri e in modo particolare di David De Gea (QUI l'estratto), l'ex estremo difensore della Fiorentina Sebastien Frey, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, si è soffermato sui temi di casa Fiorentina, a partire dalle sue emozioni per il ritorno al Franchi: "Sarà emozionante rivedere quella porta. Poi celebriamo un amico come Giuseppe Rossi, a mio parere uno dei più grandi, se non il più grande della sua generazione".

L'ha vista la gara contro la Juventus? Ci sta il paragone Gudmundsson-Mutu?

"Sì. E ho goduto. So quanto conta vincere contro la Juventus. Riguardo al paragone Gudmundsson-Mutu ancora no. Gud è molto forte ma Adrian per me è stato il miglior dieci a Firenze. Sopra di lui c'è solo Antognoni, che per me è la Fiorentina".



Le piace questa Fiorentina?

"Sì, poi mi piace molto Palladino, un ragazzo che conosco bene perché l'ho affrontato tante volte in campo. Ha una passione incredibile per quello che fa e ottime idee. Il 3-0 contro la Juve gli ha ridato tanta credibilità e son contento anche per questo".



Secondo lei è stato criticato troppo?

"Firenze è così. Vinci qualche partita e sei da scudetto, non è un'esagerazione, perché quest'anno ho sentito parlare anche di scudetto. Nonostante il grande lavoro che sta facendo Commisso, le aspettative sono sempre alte, spesso troppo alte. Qui hanno criticato anche Prandelli...".