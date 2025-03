Franchi da 22mila per Fiorentina-Juve. Sold out vicino, da capire la posizione della Curva

Come sempre, Fiorentina-Juventus vivrà di una buona cornice di pubblico. La classica per eccellenza dal punto di vista dei tifosi viola, che nonostante le incessanti piogge di queste ore assieperanno gli spalti del Franchi in massa per la partita di domani, ore 18. Ad ora, riferisce La Nazione, la sensazione è che il record stagionale di presenze stabilito contro il Verona (22.495 presenti) possa vacillare, in virtù di quello che potrebbe diventare il primo sold-out della stagione nello stadio dimezzato per i lavori di restyling. Il successo dei viola in Conference è stato un autentico volano, visto che solo ieri la società ha venduto circa mille biglietti, per un totale che al momento si avvicina a quota 22mila. Probabile che di questo passo si possa arrivare fino a quota 22.500, dato che restano disponibili posti in tribuna vip, d’onore e poltronissime (domani peraltro è previsto bel tempo dopo le piogge degli ultimi quattro giorni).

C'è però da capire come agirà la tifoseria organizzata nei confronti dell'evento. Il quotidiano infatti ricorda come un anno fa, sempre alle porte di Fiorentina-Juventus, la Curva Fiesole scelse di adoperarsi in prima persona per gli alluvionati di Campi Bisenzio e non solo, scendendo per le strade ad aiutare i disagiati e non prendendo parte alla gara del Franchi. Al momento non trapela nulla dalla curva ma la sensazione è che in base a come evolverà la situazione ambientale nella città metropolitana di Firenze lo zoccolo duro sceglierà di prendere una posizione precisa. Che al momento la società di Commisso non ha potuto adottare (deve essere il Comune a valutare in primis l’opportunità di chiedere lo slittamento della partita, come accaduto a fine ottobre scorso per Bologna-Milan).