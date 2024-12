FOTO FV, Tifosi viola al Meyer per dare doni a bambini e medici

Splendida iniziativa da parte della Curva Fiesole, alla vigilia di Natale. Nella giornata di oggi infatti alcuni componenti del tifo organizzato hanno fatto visita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove hanno portato in dono ai bambini ricoverati e ai sanitari che sono al lavoro in questi giorni particolari, una serie di doni prodotti dalla curva stessa. Un gesto tanto spontaneo quanto nobile a favore di chi, anche in queste giornate di festa, è costretto a stare all’interno di un ospedale. Ecco le immagini che la curva ci ha gentilmente concesso: