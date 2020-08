FOTO FV, Nuove maglie già in vendita negli store

Oggi, in tarda mattinata, la Fiorentina ha svelato le divise della nuova stagione griffate Robe di Kappa. Oltre a poterle comprare online sui vari siti ufficiali, sarà già possibile comprarla nei negozi ufficiali della Fiorentina in città. La muta viola è difatti già in vendita negli store ufficiali (come documenta la foto scattata da FirenzeViola.it all'interno del Fiorentina Store in Piazza Duomo).