FOTO FV, Muriel&Co incontrano dei piccoli tifosi

La Fiorentina in questo momento si trova a Verona in hotel visto che domani sarà impegnata nella sfida con il Chievo. Come si può vedere nelle foto raccolte da FirenzeViola.it questa sera alcuni giocatori viola tra cui Muriel, Simeone, Pjaca, Hancko e Pezzella hanno incontrato, proprio in albergo, dei bambini della scuola calcio dell'Atletica Castello, anno 2009. I bambini biancoverdi si trovano a Verona perché la società Atletica Castello è affiliata con il Chievo Verona e la squadra di piccoli tifosi si trovava lì per uno stage con la squadra gialloblu. In occasione della gara hanno fatto visita all'hotel della squadra gigliata per incontrare i loro idoli. Inoltre domani la squadra del Castello sarà presente al Bentegodi a seguire la partita.