FOTO FV, Già in clima Juve: code ai botteghini

Sale l'attesa per la partita contro la Juventus che si giocherà sabato 14 settembre alle ore 15.00. Circa un centinaio di tifosi in fila al botteghino viola vicino allo Stadio Artemio Franchi. Tutti in coda per acquistare un biglietto (nonostante i prezzi non popolari) per la partita più attesa dell'anno a Firenze: quella contro i bianconeri. Qui sotto la foto dei tifosi in attesa fuori dal Fiorentina Store: