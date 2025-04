Folorunsho nel pre-gara: "Vogliamo portare l'inerzia della gara subito dalla nostra parte"

Michael Folorunsho, centrocampista della Fiorentina oggi schierato nuovamente esterno a sinistra, ha parlato così a Sky Sport prima della gara col Celje:

Che avversario vi aspettate?

"Faranno di tutto per metterci in difficoltà. Vengono da un periodo molto positivo così come noi, che ce la metteremo tutta per giocare come vogliamo".

Che atteggiamento volete avere?

"Abbiamo studiato la partita per portare l'inerzia subito dalla nostra parte. Partiremo aggressivi per prendere subito il controllo".

Qual è il ruolo che preferisce? Oggi di nuovo largo a sinistra.

"Quella del ruolo è una domanda molto gettonata, parto come mezzala ma negli anni mi sono evoluto e ho imparato diversi ruoli. L'importante è mettersi a disposizione della squadra. Giocare largo a sinistra l'ho fatto per la prima volta a Bergamo".