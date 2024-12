FOLORUNSHO, Accelerata per il prestito dopo il Napoli

Fonte: Niccolò Ceccarini

Il 4 gennaio il Napoli arriverà al Franchi per la prima gara di campionato del 2025. Dopo la partita ci potrebbero essere le accelerate decisive per le trattative di mercato tra le due società. In particolare è calda la pista che porterebbe alla Fiorentina Folorunsho. C'è infatti apertura di tutte le parti, con il Napoli disposto a cedere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto. Si sta lavorando per definire le cifre.