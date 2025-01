FIORENTINA-NAPOLI, Finisce male al Franchi: 3-0 ospite

FirenzeViola.it

La Fiorentina si ferma ancora e cade in casa contro un Napoli in versione cannibale. La squadra di Palladino gioca una delle partite peggiori del proprio campionato e si scioglie soprattutto nel secondo tempo dopo aver combattuto nei primi 45 minuti. Decisivi i gol di Neres, Lukaku su rigore e McTominay a sigillare il 3-0 finale, ma c'è un grosso zampino dei difensori della Fiorentina che regalano agli azzurri - prima Moreno con il rigore procurato e poi Comuzzo con un liscio in area - i palloni decisivi per chiudere la sfida.

La squadra viola può recriminare solo per la sfortuna sul gol annullato a Kean nel primo tempo, che sarebbe stato il momentaneo pareggio, e per una tripla occasione clamorosa sul punteggio di 2-0, quindi per riaprire la gara. Ora per Palladino e i suoi ragazzi non resta che leccarsi le ferite e ripartire: tra 9 giorni c'è il Monza ed è una gara da non sbagliare se non vuole perdere il treno delle squadre davanti.