FIORENTINA-NAPOLI, Al 45' è 0-1: decide Neres

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Finisce 1-0 per il Napoli il primo tempo al Franchi contro la Fiorentina. Decide la prima frazione una rete di Neres abile a sfruttare un'indecisione difensiva e battere De Gea all'interno di una partita giocata alla pari dalle due squadre. Un gol annullato per parte, il primo del Napoli per evidente fuorigioco di Olivera, il secondo alla Fiorentina per un tocco di mano di Kean.