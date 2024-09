FIORENTINA-LAZIO, Al 45' la decide Gila. Palo Colpani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lazio gioca meglio, la Fiorentina crea almeno un paio di grandi occasioni e alla fine sono i biancocelesti a passare in vantaggio quasi a fine primo tempo. Si potrebbe riassumere così la prima frazione della partita ad orario pranzo al Franchi, decisa al 45' da una rete di testa di Gila al 41'. La Fiorentina recrimina per un clamoroso palo colpito da Colpani al 10' ma soffre tanto soprattutto sulla fascia di Gosens con Isaksen e Lazzari che fanno il bello e il cattivo tempo. Si mette male per Palladino che all'intervallo dovrà trovare la formula per ribaltare una partita indirizzata sulla strada per Roma.