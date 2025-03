Dagli inviati Fiorentina-Juventus, la cornice di pubblico è una bolgia: il dato su tifosi e incasso

La Fiorentina sta battendo strameritatamente la Juventus, con un sonoro 3-0 che non lascia spazio alle interpretazioni. Il pubblico del Franchi è in visibilio, composto dai totali 22.253 spettatori che non hanno mai smesso di cantare. Una gara che ha generato alla società viola un incasso lordo di € 766.021,00.