FIO-PAR, Il probabile 11 di Italiano in Coppa Italia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Manca sempre meno all’esordio stagionale della Fiorentina in Coppa Italia. Per il match del Franchi contro il Parma mister Vincenzo Italiano potrebbe fare un discreto turnover anche in virtù della sfida importantissima e delicata di domenica prossima contro la Roma.

In porta dovrebbe tornare il “portiere di Coppa” ovvero Christensen. A destra potrebbe essere confermato Kayode alla ricerca della forma migliore, mentre a sinistra tornerà Parisi con Biraghi in panchina. Con l’assenza di Quarta per squalifica i centrali dovrebbero essere Mina e Ranieri.

In cabina di regia tornerà titolare dopo l’infortunio Mandragora, con Maxime Lopez al fianco. Sulla trequarti turno di risposo per Bonaventura con Barak schierato in mezzo tra Ikone e Brekalo. Per quanto riguarda la punta dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Nzola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode Mina Ranieri Parisi; Maxime Lopez Mandragora; Ikone Barak Brekalo; Nzola.