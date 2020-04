FIGC, Alcuni dettagli del protocollo per la ripresa

All’interno del protocollo della FIGC - svelato da La Gazzetta dello Sport - si parla anche degli effetti collaterali da Coronavirus che pone un interessamento cardiaco nel 25% dei casi. Uno su quattro tra i guariti dal Covid19 ha un danno miocardico per miocardite franca, con possibilità di complicazioni come aritmie e tromboembolie venose. Quindi - soprattutto in caso di forme severe - ci saranno esami approfonditi anche con test cardiopolmonare per l’eventuale idoneità sportiva.

Il protocollo della FIGC parla delle precauzioni da prendere per la società per l'utilizzo del centro sportivo nei prossimi mesi.

- Nessuna persona esterna al gruppo squadra acceda al centro sportivo, a meno di comprovata necessità.

- Pulizia e sanificazione giornaliera di spogliatoi, palestre e relativi macchinari, santificazione periodica e pulizia giornaliera di aree comuni, locali mensa e distributori di bevande e snack.

- persone provenienti dall’estero o da zone con focolai abbiano osservato un isolamento fiduciario con sorveglianza attiva.

- se presente una persona positiva si provveda a immediato isolamento con intervento del 112.

Cosa succederebbe in caso di positività di un calciatore durante gli allenamenti? Il protocollo della FIGC spiega che se si dovessero manifestare improvvisamente sintomi sospetti per una infezione da Covid, il soggetto dovrà essere isolato in una stanza areata, senza che nessuno possa accedervi a parte le squadre di emergenza. In caso di accertata positività si procederà a isolamento fiduciario, ripristino delle misure di distanziamento e sospensione temporanea degli allenamenti fino alla ripetizione dei test molecolari e sierologici, ripetuti ogni 5-7 giorni. Pulizia e santificazione dei locali.