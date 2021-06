EX VIOLA, Via tutti da Acf: anche Buso e Donadel

Il colpo di spugna sulla dirigenza delle due bandiere viola Antognoni e Dainelli (per entrambi è stata offerto un'opportunità nel settore giovanile, l'ex difensore ha già rifiutato) non è l'unico in seno alla Fiorentina. Anche negli organici tecnici infatti si registra l'addio di due ex viola, Renato Buso e Marco Donadel. Entrambi al giovanile, con Prandelli erano stati promossi collaboratori tecnici della prima squadra (Buso era poi tornato a guidare l'Under 18 alla ripresa dei campionati) ma ora, con l'arrivo di Rino Gattuso, è arrivata la decisione di dirsi addio. Prosegue dunque il taglio della nuova proprietà con il passato. L'unico destinato a rimanere sembra Aquilani.