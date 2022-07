DUNCAN, Difende Sottil su Instagram: "Scemo a chi?"

Battibecco social che ha visto protagonista Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina che ha preso le difese del compagno Sottil. Sotto un post Instagram del club viola che mostra una rete in allenamento dell'esterno, Duncan ha risposto per le rime ad un tifoso che invitava Sottil a far gol in partita, il tutto corredato da epiteti non troppo piacevoli. "Ti stai zitto scemo a chi? Diglielo in faccia quando lo vedi dal vivo", la pronta risposta di Duncan.