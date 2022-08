DRAGOWSKI, Stallo per 70mila €: torna a Firenze

Clamoroso e imprevisto fuori programma nell'affare che, adesso il condizionale è d'obbligo, sembrava aver portato Bartlomiej Dragowski a lasciare la Fiorentina per vestire la maglia dello Spezia. Accordo raggiunto sia tra club (2,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita ai viola) che con il giocatore, al momento però l'affare è in standby per circa... 70mila euro.

Questo infatti il valore (al netto) della mensilità di luglio 2022 che sta dividendo adesso toscani e liguri: una parte sta chiedendo all'altra di riconoscerla, e in attesa che la situazione si sistemi, il portiere polacco (che nel frattempo ha fatto le visite mediche e si è già presentato al Centro Sportivo delle Aquile) si è visto costretto a rientrare momentaneamente a Firenze. Nel corso della mattinata sono previsti nuovi contatti tra le parti, l'alternativa spezzina rimane Meret del Napoli.