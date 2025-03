RFV Donati, ex Athens Kallithea, su Panathinaikos-Fiorentina: "In Grecia sarà una bolgia"

Nel corso di "Viola Amore Mio", su Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex calciatore Massimo Donati, anche ex allenatore dell'Athens Kallithea, per presentare la partita che affronterà la Fiorentina in Grecia giovedì, contro il Panathinaikos per l'andata degli ottavi di Conference League. Queste le sue dichiarazioni:

Il Panathinaikos è una squadra con cui si rischia a giocare bassi?

"Ci sta di iniziare bassi però la Fiorentina deve essere brava ad avere un piano B, lo stadio sarà una bolgia, sarà una partita difficile".

Quali sono i giocatori più temibili dei greci?

"Ioannidis è il più temibile, in estate il Panathinaikos ha rifiutato offerte importanti per lui, ma attenzione anche a Djuricic e a Tetè, ex compagno di Dodò allo Shakhtar".

Cosa ha portato il nuovo allenatore al Panathinaikos secondo lei?

"Il mister Rui Vitoria è un tecnico molto preparato, ha portato più equilibrio e un nuovo modo di difendere, quando attaccano fanno molto più attenzione quando perdono palla".

Cosa ne pensa di Fagioli?

"Fagioli è un giocatore che sa giocare a calcio, un giocatore importante che ha bisogno di tempo per inserirsi, la Fiorentina dovrà tenere il ritmo alto in Grecia e dovrà essere brava a girare velocemente il pallone".

Ascolta il podcast per l'intervento integrale