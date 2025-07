Domani c'è Fiorentina-Carrarese, la prima da 'ex' per Rubino: "Spero che il mio futuro sia viola"

vedi letture

Sulle colonne de la Nazione spazio ad alcune dichiarazioni di Tommaso Rubino. L'attaccante classe 2006 di proprietà della Fiorentina è da pochi giorni andato in prestito in Serie B alla Carrarese. E domani sera, al Viola Park, si sfideranno proprio Fiorentina e Carrarese, una partita speciale (seppur amichevole) per un ragazzo cresciuto in quella struttura, che ha parlato così del recente passato e del futuro: "L'impatto con la Carrarese? Me l’aspettavo peggio (ride, ndr) perché ho trovato un gruppo splendido. Qui ci sono persone che amano lavorare, che sono aperte e umili. Il mister è un martello, ti fa dare sempre il 100% e guai se non spingi in allenamento. Questa per me è stata la prima scelta, perché conoscevo l'ambiente..

Sul ritorno al Viola Park dico che sono emozionato, tanto. Per me è come un ritorno a casa, anche se sono determinato a dare tutto. Certo non sarà facile affrontare quello che è stato il mio passato e, spero, il mio futuro. Potevo rimanere alla Fiorentina, ma alla fine, assieme alla società, abbiamo ritenuto opportuno che io facessi un percorso diverso per la mia maturazione. E sono felice della scelta fatta. Un giocatore che mi piace della Primavera di Galloppa? Tenete d’occhio Gianmarco Angiolini, classe 2007: deve strutturarsi ma ha un talento eccellente. E poi gioca nel mio ruolo…".