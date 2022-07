DODO, Qualche dettaglio da limare. Sarà in Italia...

Arrivano ulteriori dettagli sulla trattativa che riguarda la Fiorentina e il terzino Dodo: secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'affare non è stato ancora chiuso ma non è a rischio. I due club devono sistemare ancora qualche dettaglio per il trasferimento del terzino brasiliano che potrebbe arrivare dunque non prima di mercoledì o giovedì. Da ricordare in ogni caso, che per poter tesserare Dodo la Fiorentina deve rispettare le regole sugli slot per i calciatori extracomunitari.