DODO, Possibili visite mediche giovedì a Roma

Dodo è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Arrivano ulteriori confermi sulle visite mediche del brasiliano e secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il nuovo terzino destro viola dovrebbe fare le visite mediche a Roma, e non a Firenze come si pensava in primo momento, nella giornata di giovedì. Dopo aver messo la firma sul nuovo contratto sarà pronto per essere a disposizione di Vincenzo Italiano.