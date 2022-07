DEULOFEU, Stufo di aspettare il Napoli. I Viola...

Continua ad essere in una fase di stallo la trattativa tra il Napoli e l'Udinese per Gerard Deulofeu. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, i club non sono molto distanti dal trovare un accordo, ma Ounas e Politano bloccano i partenopei, che pensano anche di inserire Gaetano nell'affare, ma solo in prestito, ipotesi non gradita ai friulani. Lo spagnolo è però stufo di aspettare e potrebbe dunque valutare il ritorno in patria oppure l'approdo alla Fiorentina, possibilità che esiste, ma che non rappresenta una priorità per i viola.