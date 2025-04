De Gea: "Palladino è giovane, bravo e con idee chiare. Il mio obiettivo è aiutare la squadra"

Il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato ai canali ufficiali della serie A, partire dai motivi del suo approdo alla Fiorentina: "Volevo giocare in serie A e quando ho scoperto che la Fiorentina mi voleva ho pensato che fosse una cosa buona, è successo tutto molto in fretta ed è stato un colpo di fulmine reciproco. Sono molto felice qui. Sono venuto per aiutare la squadra con la mia esperienza ed essere un esempio per i più giovani e per tutti.i giovani".

Sul rapporto con Palladino: "E' stato un giocatore fino a poco tempo fa ed è un allenatore vicino a tutti i giocatori, lavora tanto ci dedica molte ore con impegno. Inoltre ha le idee molto chiare, è giovane ma è bravo ed ha un ottimo rapporto con i giocatori".

Il peso di un anno da svincolato? Sono stato fermo e mi è costato un po' nei primi 45 minuti giocati ma già nella seconda gara è andato tutto liscio ed ho ritrovato la mia solita forma. Mi sono sentito sicuro come sempre e in fiducia perché forte mentalmente".

Le parate con il Milan hanno sancito la sua forza "Tutta la squadra ha fatto una grande prestazione e i tifosi sono stati meravigliosi. E' stata un'occasione molto bella perché ho parato due rigori. A volte si fanno grandi parate che non servono a niente ma in quel caso sì ed abbiamo vinto con una grande prestazione grazie anche a quelle parate. E' stata un'esperienza splendida".

Su Bove: "Viviamo tante ore insieme e ci sentiamo una famiglia e dunque siamo molto colpiti da quello che succede ad un compagno in campo, può essere una cosa grave e questo tui colpisce. La situazione di Bove prima e di Kean poi ci ha colpito ed influenza ma per fortuna stanno bene non è successo nulla di quello che temevamo potesse succedere".

L'obiettivo? "E' continuare a giocare, allenarmi bene e continuare ad aiutare la squadra in ogni modo possibile. Sono sicuro che se ognuno darà il 100% e si allenerà per andare nella stessa direzione la squadra migliorerà poi vedremo partita dopo partita dove alleneremo".