DALLA GERMANIA, Su Christensen spunta il Paderborn

Il mese di gennaio potrebbe portare anche all'addio di Oliver Christensen, ormai ai margini della rosa viola. L'estremo difensore danese, arrivato nell'estate 2023 dall'Hertha Berlino, è ormai finito al quarto posto nelle gerarchie di Palladino e per questo il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Germania. Secondo quanto riferito da SkySportDe, sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Paderborn, club di Bundesliga 2 attualmente al sesto posto in corsa per tornare nella massima serie tedesca.

🚨🆕 SC Paderborn are exploring a deal to sign Oliver #Christensen during this transfer window!



The 25 y/o is set to leave @acffiorentina this winter, as previously revealed. Christensen is seeking regular playing time.@_dennisbayer | @SkySportDE 🇩🇰 pic.twitter.com/ZdMboa1Kun