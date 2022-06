DALL'ARGENTINA, Suarez trova l'accordo col River

Dall'Argentina sono sicuri: Luis Suarez ha trovato un accordo con il River Plate ed è pronto a tornare in Sud America dopo gli oltre dieci anni in Europa. Lo racconta Radio Mitre, che spiega che il Pistolero, che ha avuto diversi accostamenti anche in Italia tra cui anche la Fiorentina, viaggerà già questo fine settimana a Buenos Aires per chiudere l'operazione, limando gli ultimi dettagli.