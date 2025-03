Conference League, gli impegni di Fiorentina e Celje prima della gara d'andata

vedi letture

Giovedì 10 aprile torna la Conference League con l'andata dei quarti di finale tra Fiorentina e Celje in programma allo stadio Z'dezele di Celje alle 21:00. Prima di affrontare gli sloveni la Fiorentina dovrà affrontare due impegni molto complicati in campionato, domenica 30 marzo sfiderà in casa l'Atalanta mentre sabato 5 aprile sarà ospite del Milan a San Siro. Il Celje invece avrà un impegno in più dei gigliati. La formazione di Riera infatti, oltre alle due gare di campionato contro Domzale (sabato 29 marzo alle 20:15) e Bravo (domenica 6 aprile alle 17:30), sfiderà in trasferta il Maribor di Josip Ilicic per i quarti di finale di Coppa di Slovenia. È stata invece posticipato il match di campionato, sempre contro i viola di Slovienia, inizialmente in programma mercoledì 9 aprile.

Entrambe le formazioni invece affronteranno una sola gara di campionato prima della sfida di ritorno al Franchi del 17 aprile. Il Celje sfiderà il Ns Mura sabato 12 aprile alle 14:00, mentre la Fiorentina affronterà il Parma domenica pomeriggio al Franchi.