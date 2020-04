COMUNE, Rafforzamento dei controlli sulle uscite

Questo il comunicato del prefetto riguardante l'emergenza Coronavirus e le restrizioni che verranno applicate nei prossimi giorni: "La prefetto Laura Lega e il sindaco Dario Nardella annunciano un rafforzamento eccezionale dei controlli in vista del week end che si annuncia con bel tempo e quindi con l’aumento del rischio di uscite che già si è verificato nella giornata di oggi e di ieri. Il dato del traffico veicolare in città vede un aumento dai 56108 del 30/3 ai 58907 del 2/4. Si registrano in particolare afflussi verso i grandi supermercati e risulta che aumentano le persone che escono per fare la spesa anche più di una volta al giorno. Dato confermato anche nell’indagine settimanale condotta dal Comune di Firenze, secondo la quale un fiorentino su quattro esce almeno una volta al giorno. La prefetto Laura Lega e il sindaco Dario Nardella hanno chiesto alle forze dell’ordine e alla polizia municipale la massima severità nell’effettuare i controlli e rivolgono un appello accorato a tutta la popolazione di evitare di uscire salvo casi del tutto eccezionali e motivati e sempre nel rispetto puntuale delle disposizioni contenute nei decreti del governo, nelle ordinanze regionali, e delle indicazioni delle autorità sanitarie. Non si scherza con la vita e la salute".