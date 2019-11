COMMISSO, Per crescere serve fiducia. Razzismo..

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Parma: "Non mi aspettavo questo affetto, i tifosi sono stati affettuosissimi con me. Ma anche la città, i politici, i giocatori... Siamo tutti una famiglia e stiamo facendo molto bene".

Quanto è soddisfacente aver preso il cuore di tutti gli italiani?

"Ora mi metto a piangere (ride, ndr). L'Italia mi ha cresciuto, poi sono andato in America e ho fatto un po' di fortuna, ma se c'è l'opportunità di fare qualcosa anche qui in Italia, sempre 'fast, fast, fast', è un bel cambiamento".

Cosa ci vuole per vincere in fretta a Firenze?

"Una cosa per volta, io sono contento di dove siamo, ci è voluto tanto lavoro. Oggi abbiamo 8/11 della squadra rinnovata, dobbiamo dare fiducia a Montella e i nostri dirigenti. Certe volte si va lontano anche procedendo piano".

Cosa pensa dei cori razzisti che si sentono negli stadi?

"Sto parlando con tutti tramite i giornali, l'ho sempre detto che non mi piacciono. Si tratta di una minoranza che rovina il nostro calcio, perché gli italiani non sono razzisti. La mia intenzione è di far crescere tutta la Serie A, spero che gli altri presidenti facciano lo stesso".

Commisso ha poi mostrato in televisione una bandiera degli USA colorata di viola, che era stata esposta al Columbus Day. Ecco la foto: