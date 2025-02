RFV Collovati su Fiorentina-Inter: "Secondo me sarà pari. Perché la Juve ha ceduto Fagioli?"

vedi letture

Il grande ex difensore Fulvio Collovati ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola Amore Mio', iniziando da una sua valutazione sulla partita di domani contro l'Inter: "Io il 1° dicembre ero lì, a Firenze per vedere Fiorentina-Inter. Ho vissuto in diretta quell'esperienza traumatizzante ma anche emozionante: quando tornai a casa avevo un malessere, un magone a cui continuo a pensare. Per fortuna si è risolto tutto per il meglio per Bove. Sarà sicuramente una partita strana, anche per il fatto di iniziare dal 16', perché in campo sembrerà di essere dal primo minuto ai giocatori. Visto il momento delle due squadre, bisogna dire che forse l'Inter sta un po' meno bene rispetto alla Fiorentina e l'ha dimostrato nel derby. Io prevedo un pareggio".

Come esce la Fiorentina dal mercato di gennaio?

"La squadra viola vuole puntare sui giovani. Fagioli è un investimento anche per il futuro e mi stupisco che la Juventus se ne sia privata. Secondo me è un buon acquisto, così come si può dire di Zaniolo che va rilanciato. Entrambi avevano bisogno di cambiare aria. La Fiorentina quando riceve questo tipo di giocatori fa tipo l'Atalanta e per me Firenze può essere il posto ideale per Zaniolo, anche per il gioco di Palladino che si basa molto sulle ripartenze. L'unica cosa è che non lo vedo molto come vice-Kean".

Trattenere Comuzzo un altro acquisto del mercato invernale?

"Io penso che trattenere Comuzzo significhi che la Fiorentina ha ambizioni europee importanti. Non voglio disilludere i tifosi viola ma penso che il futuro per lui possa essere comunque altrove perché è stata fatta una valutazione. E quando si fa una valutazione, oggi o domani è molto probabile che quel giocatore venga ceduto".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO