Classifica Serie A, la Fiorentina aggancia Lazio e Juventus ma la Roma rimane davanti

La Fiorentina vince il derby toscano contro l'Empoli e aggancia la Lazio, continuando a sognare l'Europa che conta di più. A San Siro, invece, vittoria a dir poco preziosa della Roma, che fa un assist involontario al Napoli in ottica scudetto e raggiunge al contempo il Bologna in piena corsa Champions. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa delle restanti gare valide per il 34° turno.

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli - 71 (33 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 64 (33)

Bologna - 60 (33)

Roma - 60 (34)

Juventus - 59 (33)

Lazio - 59 (33)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (33)

Como - 42 (34)

Udinese - 40 (33)

Genoa - 39 (34)

Verona - 32 (33)

Parma - 31 (33)

Cagliari - 30 (33)

Lecce - 26 (33)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (33)