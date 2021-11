CLASSIFICA, Fiorentina 6ª a parimerito con altre tre

Una 14esima giornata che vede il Napoli sganciare il Milan e volare al primo posto in solitaria. L'Inter insegue al terzo posto con Atalanta e Roma che si fanno sotto. Dietro ci sono Fiorentina, Juventus, Lazio e Bologna: in base all'attuale differenza reti (+2), nonostante la sconfitta contro l'Empoli, la squadra di Italiano è al sesto posto. Rimane il rammarico di non aver portato punti a casa da una trasferta alla portata per staccare le dirette concorrenti. Questa la classifica della Serie A dopo 14 giornate.

Napoli 35

Milan 32

Inter 31

Atalanta 28

Roma 25

Fiorentina 21

Juventus 21

Lazio 21

Bologna 21

Verona 19

Empoli 19

Sassuolo 18

Torino 17

Udinese 15

Sampdoria 15

Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 8

Salernitana 8