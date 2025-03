Classifica a confronto: la Fiorentina rimane a +2 rispetto all'anno scorso

Ventotto giornate andate in archivio (con l'asterisco dovuto a Lazio-Udinese, posticipo in programma stasera). A dieci gare dalla fine diventa interessante fare un confronto con quanto succedeva l'anno scorso di questi tempi. Tuttomercatoweb.com ci fornisce una comparazione tra la classifica attuale e quella della stagione 2023/24 (allo stesso punto del campionato, quindi dopo il ventottesimo turno). Escono fuori dati interessanti: ad esempio, l'Inter capolista tornata al successo in casa con il Monza ha 14 punti in meno rispetto alla passata stagione. Scenario completamente diverso per la seconda della classe: il Napoli di Conte a -1 dalla vetta ha oggi sedici punti in più rispetto allo scorso campionato chiuso a metà classifica. Anche la Fiorentina è migliorata rispetto all'anno scorso: a questo punto del campionato i viola di Vincenzo Italiano erano a quota 43 punti, oggi a 45, con un +2 di differenziale. Di seguito il confronto squadra per squadra.

Inter 61 punti (-14 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 28 giornate di Serie A)

Napoli 60 (+16)

Atalanta 58 (+11)

Juventus 52 (-6)

*Lazio 50 (+10)

Bologna 50 (-1)

Roma 46 (-2)

Fiorentina 45 (+2)

Milan 44 (-15)

*Udinese 39 (+15)

Torino 35 (-3)

Genoa 32 (-1)

Como 29 (in Serie B)

Cagliari 26 (=)

Hellas Verona 26 (=)

Lecce 25 (=)

Parma 24 (in Serie B)

Empoli 22 (-3)

Venezia 19 (in Serie B)

Monza 14 (-25)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 27 giornate della Serie A 2023/24