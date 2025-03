Cher Ndour convocato da Nunziata in Under21 per le sfide contro Olanda e Danimarca

Oltre alla Nazionale maggiore, in questa pausa dai campionati maggiori scenderà in campo anche l'Under21 del C.T. Carmine Nunziata. Gli azzurrini dovranno affrontare due amichevoli, in programma venerdì 21 e lunedì 24 marzo, rispettivamente contro Olanda e Danimarca. Il selezionatore ha diramato l'elenco dei convocati e tra questi figura anche un calciatore della Fiorentina. Si tratta dell'ex Paris Saint Germain Cher Ndour. Presente anche il centrocampista del Monza di proprietà della Fiorentina Alessandro Bianco. Di seguito il post Instagram della Figc con l'elenco completo: