Cesare Prandelli torna in Nazionale: sarà il direttore tecnico dell'Italia

Cesare Prandelli pronto a tornare in Nazionale. L'ex allenatore della Fiorentina ed ex CT dell'Italia dovrebbe essere il prossimo (e primo) direttore tecnico della Nazionale Italiana di calcio, un ruolo che il presidente Gravina ha voluto fortemente a partire dal 2025: la nomina dovrebbe arrivare a giugno e Cesare Prandelli è l'indiziato numero uno per ricoprire quel ruolo.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico in Figc, se l’idea Prandelli vedrà la luce, avrà un ruolo di regia, di coordinamento tra il settore tecnico, il settore giovanile e scolastico, i centri federali e il Club Italia che riunisce le nazionali. Il resto è da definire e starà a Gravina, Prandelli e Spalletti scegliere in quale direzione andare. Una stretta collaborazione con il c.t.? Un ruolo di indirizzo per le scuole allenatori? A partire dalla nomina se ne saprà di più, ma Prandelli è pronto a tornare nel mondo del calcio a due anni dal ritiro da allenatore.