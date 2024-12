CATALDI, Non è stato facile giocare dopo malore di Bove

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Anche Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Mediaset analizzando il match appena perso in Coppa Italia e quanto abbia pesato la vicenda Bove: "Penso che non sia stato facile, nonostante tutto, giocare questa partita. È normale. Nel primo tempo ce ne siamo accorti, abbiamo avuto un po’ il freno a mano tirato all’inizio. Sappiamo che Edo sta bene. Non diciamo niente di più perché a lui non piace che se ne parli troppo. Fa male uscire così, in questa maniera, ma il campo ha detto questo e lo accettiamo".

Come vi ha sorpreso l’Empoli?

"Ce lo aspettavamo così. È una squadra che sta facendo bene. Tolte le azioni dei loro due gol, non ricordo grosse difficoltà da parte nostra. Noi abbiamo avuto più occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Ora il campionato è dietro l’angolo, dobbiamo già pensare a quello."

Quanto mancherà tecnicamente Bove al centrocampo viola?

"Ci mancherà. È un giocatore che giocava fuori ruolo, ma riusciva a farlo nella miglior maniera possibile. Ci mancherà come valori nello spogliatoio, però abbiamo dei giocatori molto forti. Ci sono tanti che possono guidare la Fiorentina, come Sottil".