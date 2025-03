Cataldi nel pre di Fiorentina-Juventus: "Preparazione più mentale che fisica, serve lucidità"

Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Juventus: "Speriamo che questo momento ci possa dare tanto già da oggi, è stato un momento pesante in cui risultati e prestazioni non arrivavano, spero che la partita di giovedì ci possa aver dato la consapevolezza per fare qualcosa di importante".

Come avete impostato questa partita? "Giocando giovedì sera la preparazione è stata molto più mentale che sul campo per motivi di tempistiche, sappiamo che rappresenta tanto per la città e deve rappresentare tanto anche per noi. Dobbiamo avere la giusta lucidità, capire i momenti della partita e cercare di fare una prestazione importante come quella di giovedì".