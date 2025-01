CARNASCIALI A RFV, Viola corta in dei reparti. Valentini..

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore viola Daniele Carnasciali è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Tempi Supplementari" per analizzare le principali tematiche di casa gigliata. Questa le sue parole a partire dal rendimento di Milenkovic in Premier League: "Quando è stato dato via il 90% dei tifosi erano contenti. Che fosse un buon giocatore si sapeva. Nei primi anni ha fatto molto bene, le qualità ce le aveva poi negli ultimi anni ha fatto più errori. Io sono rimasto stupito più da Pongracic. Io mi aspettavo un ottimo difensore. Sta al giocatore ma anche ad allenatore e società. Può darsi non ci sia feeling con l'ambiente o con Palladino. Ci sono giocatori che rendono meglio in una squadra rispetto ad un'altra".

Per Valentini è possibile fare una stima di quando potrà essere pronto?

"Non lo conosco molto. Il ritmo partita lo può trovare solo giocando però se non è al massimo non gioca. La Fiorentina ha bisogno di giocatori pronti. Comuzzo e Ranieri stanno facendo bene, anche oltre le aspettative. C'è bisogno di giocatori pronti che diano garanzie e non so se Valentini le possa dare. I viola hanno bisogno di giocatori pronti per far rifiatare i titolarissimi".

La Fiorentina deve giocare a 3? Pablo Marì può essere utile?

"Chi gioca in Italia da qualche anno può fare bene. Comprare solo per il gusto di farlo non lo capisco. Forse ai viola manca altro anche se un difensore in più può far bene. Sulla difesa a tre bisogna chiederlo a Palladino. Alcuni giocatori ce l'hai e sta alla bravura dell'allenatore cambiare. E' difficile rispondere. Alcune partite le ha fatte bene anche a tre la Fiorentina. Non è un problema di come giocare secondo me ma è un problema di essere al massimo perché in questo momento la Fiorentina non è competitiva come un mese fa. La Fiorentina è corta in alcuni reparti".