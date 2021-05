CAGLIARI-ACF, Gol di testa e corner: i numeri

La Fiorentina è reduce da un'ottima prova della difesa che ha mantenuto la porta inviolata con la Lazio. La concentrazione nella propria area dovrà però essere massima anche contro il Cagliari che si gioca, ancor più che la Fiorentina, la salvezza ed ha numeri incoraggianti dal punto di vista dei sardi in attacco. Secondo le statistiche infatti il 23% delle reti segnate dal Cagliari in questa stagione sono arrivate con colpi di testa (10 su 43) tanto da essere la squadra con la percentuale più alta, mentre solo il Parma (25%) ha subito più gol più della Fiorentina in percentuale con questo fondamentale (21%). E attenzione massima dovrà esserci anche sui calci piazzati, corner in particolare, da dove il Cagliari è la terza squadra a segnare di più: solo Benevento (29%) e Sampdoria (20%) hanno un’incidenza percentuale di reti da calcio d’angolo maggiore dei sardi (19%), mentre la Fiorentina è la squadra che ha incassato il maggior numero di gol da palla inattiva nella competizione (20, di cui 11 da corner).