CACERES, È 5° tra gli over 30 più utilizzati in A

Anche Martin Caceres è tra gli over 30 più utilizzati in questa Serie A. Nella speciale classifica riportata da Sky, l'uruguaiano è al pari di Cordaz, Handanovic, Sirigu e Consigli con 630 minuti giocati, ma è più giovane di tutti i portieri e si classifica dunque al 5° posto. Stesso discorso vale per Glik e Acerbi, anche loro con 630', ma dietro a Caceres per la minore età. A completare i primi 10 posti ci sono Kucka con 621', Rincon con 619' e Kjaer con 612'.