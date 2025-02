Bove sarà ospite a Sanremo: presenterà una canzone nella serata finale

Edoardo Bove, a due mesi dal grave malore che lo colpì in campo durante Fiorentina-Inter, sarà ospite al Festival di Sanremo. Come riportato dal Corriere della Sera, salirà sul palco dell’Ariston sabato 15 febbraio, nella serata finale. Da quanto scrive il quotidiano il centrocampista della Fiorentina presenterà una delle canzoni in gara e risponderà a tre domande del direttore artistico Carlo Conti, grande tifoso della Viola.