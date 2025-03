Bernardeschi su Kean: "Segna di forza e di rabbia. Mi ricorda un po' Lukaku"

L'ex calciatore della Fiorentina, oggi a Toronto in MLS, Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino. Tra i vari temi toccati anche il match tra viola e partenopei di oggi pomeriggio, queste le sue parole a partire da una considerazione sul suo ex compagno di squadra alla Juventus Moise Kean: "Quando Moise è andato a Firenze dicevo a tutti che avrebbe fatto dai 15 ai 20 gol. È un giocatore forte. Quando è arrivato alla Juventus c’era una concorrenza di livello assoluto in attacco ed era normale giocasse poco. Se gli dai spazio e fiducia vengono fuori le sue qualità: forza e velocità, che messe insieme lo rendono micidiale. Per certi versi mi ricorda Lukaku. Meno strapotere fisico, ma è quel tipo di giocatore lì. Il gol te lo fa di forza, di rabbia, di velocità".

Bernardeschi, Chiesa e ora Comuzzo: cosa ha di magico il settore giovanile della Fiorentina?

"Ci sono persone competenti. È un progetto che parte da lontano. Sono un modello come lo è quello dell’Empoli. Sono società che hanno coraggio, sono solide e sono sane".

Bernardeschi ha poi parlato di quando, all'epoca della primavera della Fiorentina, si rifiutò di firmare la liberatoria per la serie tv "Calciatori Giovani Speranze"

"Ero il capocannoniere e il numero 10 della Primavera ma non volevo che invadessero il mio spazio. In quel momento avevo altro a cui pensare. Dovevo pensare solo al campo. Avevo paura che diventasse una distrazione. Mi ricordo che si arrabbiarono molto, ma tornassi indietro è una scelta che rifarei perché mi avrebbe fatto perdere un po’ la concentrazione".

È un consiglio che si sentirebbe di dare anche ai giovani calciatori di oggi?

"Assolutamente sì. Da bambino avevo il sogno di diventare calciatore. I social non esistevano, certo, ma mi rendo conto che affacciarsi troppo presto a queste realtà moderne in una società che va così veloce, è un rischio. Per uno che deve crescere e formarsi sotto l’aspetto umano e di carattere può fare male perché sei ancora instabile. Spesso sono cose che fanno male anche agli adulti, figuriamoci a chi è ancora un ragazzo che sta crescendo. Ora sembra che si voglia diventare prima famosi e poi calciatori. Invece dovrebbe essere il contrario. O almeno da bambino per me era così".