ARNAUTOVIC, Futuro? Un altro anno all'Inter, poi vedrò

Marko Arnautovic è uno degli attaccanti accostati alla Fiorentina in questo avvio di calciomercato. Lo stesso centravanti dell'Inter però, in un'intervista concessa al portale 90minuten, ha parlato anche del suo futuro affermando di voler restare in nerazzurro: "Penso che la stagione sia andata bene. Sono stato un po’ sfortunato con gli infortuni. Quando ho giocato, ho fatto la mia prestazione. Adesso va di nuovo tutto bene. Futuro? L'ho detto così tante volte. Ho ancora un anno di contratto e resterò sicuramente fino ad allora. Poi vedremo".