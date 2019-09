ANTOGNONI, Ghezzal fa tanti assist. Il ruolo...

Per presentare il nuovo acquisto Rachid Ghezzal, in conferenza stampa è intervenuto anche Giancarlo Antognoni: "Rachid è cresciuto nel calcio francese, dove col Lione ha fatto molti gol e soprattutto tanti assist: quelli sono importanti. In più ha anche grande esperienza con la Nazionale algerina. È prevalentemente un esterno, a destra o sinistra a seconda delle esigenze. Se ha fatto tutti questi assist è perché ha un ottimo piede: sia fisicamente che tecnicamente è ottimo".