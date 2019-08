ANTOGNONI, Annunciamo il rinnovo di Dragowski

In occasione della presentazione di Barlomiej Dragowski, ha preso la parola Giancarlo Antognoni all'interno della sala stampa del Franchi: "Siamo qui per annunciare il suo rinnovo di contratto. Ci teniamo molto perché in questo ultimo periodo ha dimostrato il suo vero valore: nei mesi in cui è stato all'Empoli ha quasi contribuito alla salvezza con delle belle parate. Anche contro di noi ha fatto una grande parata (ride, ndr), che ha dimostrato la sua professionalità. Credo possa ripagare la fiducia della società e dei tifosi, devo dire che già in questo breve periodo ha dimostrato di essere molto bravo. La società ha estrema fiducia nelle sue prestazioni. Drago non ha solo le mani buone, ma anche i piedi e potrebbe fare il centrocampista... Poi volevo tutelare i portieri in generale: dico che oggi si tratta del ruolo più difficile, perché se sbaglia il portiere casca il mondo. Sicuramente Barlomiej non commetterà errori, ma se ci dovessero essere va capito".