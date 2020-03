ZURKOWSKI, Ancora zero minuti giocati ad Empoli

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PERSI 50-60 MILA EURO PER LA TRASFERTA A VUOTO Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... NOTIZIE DI FV VIOLA, VINCERE ALLA DACIA ARENA RISULTA DIFFICILE Vincere a Udine non sarebbe importante solo per migliorare una classifica insoddisfacente, ma anche perché la Dacia Arena rappresenta un terreno di gioco ostico per la Fiorentina. Da quando Vincenzo Montella si è seduto per la prima volta sulla panchina... Vincere a Udine non sarebbe importante solo per migliorare una classifica insoddisfacente, ma anche perché la Dacia Arena rappresenta un terreno di gioco ostico per la Fiorentina. Da quando Vincenzo Montella si è seduto per la prima volta sulla panchina... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 8 Marzo 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi