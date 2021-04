ZACCARDO A FV, Lippi? Prima dote: gestisce il gruppo

L'ex difensore e campione del mondo con l'Italia guidata da Marcello Lippi nel 2006, Cristian Zaccardo, ha parlato ieri a FirenzeViola.it dell'ex allenatore azzurro: "Come tecnico i risultati parlano per lui. La sua dote fondamentale è quella di saper gestire il gruppo. Nel 2006 ha fatto sentire tutti importanti, dal primo all'ultimo. Siamo partiti per la Germania tra polemiche e caos ma nonostante questo è stato un gran motivatore e ha tenuto tutti concentrati. Lippi è un uomo di calcio che ha tanta esperienza sia a livello italiano che internazionale".

