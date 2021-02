WEEKEND COL BRIVIDO

L’imprevisto è servito a poco più di 48 ore dalla trasferta di Genova, i problemi che continuano a tormentare Ribery rendono il suo ritorno in campo con la Samp del tutto incerto, ulteriore tegola da aggiungere all’assenza di Amrabat e solo parzialmente limitata dai rientri di Milenkovic e Quarta. Come contro l’Inter Prandelli potrebbe essere di nuovo chiamato a inventarsi un reparto offensivo orfano del francese, e purtroppo le alternative fin qui hanno stentato.

In effetti ha provato più volte Prandelli la versione a due punte della sua Fiorentina, passando dall’infelice esperimento di Napoli fino ai cambi a partita in corsa senza che gli ingressi di Koaume abbiano regalato troppa freschezza. Se al quadro si aggiunge un Eysseric poco più che ordinato e un Kokorin ancora per forza di cose lontano da una condizione ottimale vien da pensare che dopo il mercato di gennaio la rosa sia ai limiti delle proprie disponibilità nella più classica versione della coperta troppo corta.

La stessa sostituzione dello squalificato Amrabat, che dovrebbe chiamare in causa uno tra Pulgar e Borja Valero, racconta di una facoltà di scelta risicata, che obbliga Prandelli a fare nuova virtù di fronte alle necessità di una sfida di grande valore. Perchè al di là di assenze e defezioni che si stanno purtroppo ripetendo in modo preoccupante prima di tutto servirà uno spirito comunque combattivo, a prescindere da chi scenderà in campo.