VLAHOVIC, Pasqualin: "Vie legali se cose degenerano"

Tra le news più cliccate su FV nel corso di questa giornata, c'è l'intervista rilasciata ai nostri microfoni da parte di Claudio Pasqualin, avvocato e procuratore esperto di diritto sportivo. Ve ne riproponiamo qualche breve passaggio:

Cos'è che può fare la Fiorentina da un punto di vista legale con Vlahovic?

"La terminologia è quella relativa al mobbing. I viola hanno il dovere in ogni caso di farlo allenare sempre e comunque in ambiente idoneo e confacente alla dignità professionale. Poi le scelte le fa l'allenatore, la società deve evitare di influenzarlo, altrimenti questo si saprebbe e non si può fare. La discrezionalità del tecnico è totale, anche se sarebbe sospetta, ma le scelte dell'allenatore sono insindacabili. Se non dovesse venire impiegato non si può discutere. Ci sono anche tecnici ultra aziendalisti che si piegano al club, ma in ogni caso si potrebbero scatenare delle azioni legali se le cose degenerano perché Vlahovic avrebbe le caratteristiche per indossare la 9".

